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Ученые назвали обнаруженную экзопланету Kepler-186f "второй Землей"

Исследование обнаруженной в 2014 году эзопланеты Kepler-186f показало, что данное космическое тело является первым, размером с Землю, расположенное в «зоне обитания» - на комфортном расстоянии от родного светила, обеспечивающее на планете жидкие водные массы, что в свою очередь ставит Kepler-186f в ряд потенциально обитаемых объектов.

Ученые назвали обнаруженную экзопланету Kepler-186f "второй Землей"


Команда астрономов из Технологического института Джорджии под руководством профессора Гонджи Ли назвали Kepler-186f «второй Землей», заявляя, что она является близнецом нашей планеты.

Исследование показали, что Kepler-186f имеет не только размеры Земли, но и угон наклона оси – практически 23 градуса. Кроме того, он стабилен, как и у Земли, что является еще одним важным условием для существования жизни, так как планету не мотает по оси как, скажем Марс, ось наклона которого меняется на 60 градусов. Стабильная ось планеты создает равномерные климатические условия на ее поверхности.

Ученые продолжают пристальное наблюдение за «второй Землей» и сообщают, что подобные находки повышают шансы человечества обнаружить жизнь за пределами нашей планеты.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:20
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