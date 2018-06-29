Егор Крид обманул поклонников, показав не своё детское видео
Егор Крид решил обнародовать свой детский видеоролик, где ему всего пять лет. Поклонники оценили зажигательный танец мальчика, однако уверены, что он никакого отношения к певцу не имеет.
Егор Крид под видео написал, что решил продемонстрировать свой детский ролик во время отдыха в Сочи, где ему всего пять лет. В кадре видно маленького рыжего и толстого ребенка, который стоя в лодке возле девушки в розовом купальнике зажигательно танцует под музыку. Поклонники отметили, что пятилетний мальчик двигается красивее и увереннее, чем многие взрослые. Однако фанаты уверены, что Егор пытался их обмануть, так как на видео явно не артист. Мальчик очень пухлый и рыжий, что отличается от комплекции и внешности Крида.
Многие начали сомневаться, что такой стиль музыки и танцев существовал, когда ему было пять лет. Также поклонников удивил необычный для девяностых годов розовый купальник девушки, следившей, чтобы мальчик не упал в воду.