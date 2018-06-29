Егор Крид обманул поклонников, показав не своё детское видео

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 28 Июн 2018 в 5:14 PDT

Егор Крид под видео написал, что решил продемонстрировать свой детский ролик во время отдыха в Сочи, где ему всего пять лет. В кадре видно маленького рыжего и толстого ребенка, который стоя в лодке возле девушки в розовом купальнике зажигательно танцует под музыку. Поклонники отметили, что пятилетний мальчик двигается красивее и увереннее, чем многие взрослые. Однако фанаты уверены, что Егор пытался их обмануть, так как на видео явно не артист. Мальчик очень пухлый и рыжий, что отличается от комплекции и внешности Крида.Многие начали сомневаться, что такой стиль музыки и танцев существовал, когда ему было пять лет. Также поклонников удивил необычный для девяностых годов розовый купальник девушки, следившей, чтобы мальчик не упал в воду.