Шаттл NASA случайно заснял в небе необычный НЛО

На представленном видеоролике видно, как некий странный НЛО с тремя крыльями пытается уйти от преследования шаттла Atlantis, что ему вскоре успешно удается осуществить. Через некоторое время НЛО исчезает с поля зрения аппарата космического агентства.Данный видеоряд был опубликован на видеохостинге YouTube 24 июня текущего года и вызвал бурное обсуждение. Некоторые пользователи признались, что всерьез опасаются прилета инопланетян и последующего за этим событием захвата Земли. За непродолжительное время видеоролик набрал свыше 7 миллионов просмотров и массу комментариев.