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Шаттл NASA случайно заснял в небе необычный НЛО

В начале этого месяца шаттл Atlantis, принадлежащий NASA, случайно обнаружил в небе некую странную аномалию – необычный белый НЛО.

Шаттл NASA случайно заснял в небе необычный НЛО


На представленном видеоролике видно, как некий странный НЛО с тремя крыльями пытается уйти от преследования шаттла Atlantis, что ему вскоре успешно удается осуществить. Через некоторое время НЛО исчезает с поля зрения аппарата космического агентства.



Данный видеоряд был опубликован на видеохостинге YouTube 24 июня текущего года и вызвал бурное обсуждение. Некоторые пользователи признались, что всерьез опасаются прилета инопланетян и последующего за этим событием захвата Земли. За непродолжительное время видеоролик набрал свыше 7 миллионов просмотров и массу комментариев.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:20
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