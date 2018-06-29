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Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо Марины Африкантовой

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» давно недоумевают, с какой целью на поляне держат Марину Африкантову.

Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо Марины Африкантовой

Многие телезрители откровенно называют участницу «осетриной второй свежести», так как она гораздо старше большинства других своих коллег. И если год назад Марина выглядела еще достаточно мило и получала множество комплиментов от фанатов, то теперь ее внешность заметно сдала.

Хейтеры уверены, что блондинка снова растолстела, но больше всего изменилось ее лицо. Злопыхатели выложили в Сети скриншот одного из эфиров, на котором продемонстрировали, насколько ужасно выглядит Африкантова.

Некоторые зрители отметили, что Марина смотрится старше даже своей матери. 

Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо Марины Африкантовой
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:37
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