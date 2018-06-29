Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо Марины Африкантовой
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» давно недоумевают, с какой целью на поляне держат Марину Африкантову.
Многие телезрители откровенно называют участницу «осетриной второй свежести», так как она гораздо старше большинства других своих коллег. И если год назад Марина выглядела еще достаточно мило и получала множество комплиментов от фанатов, то теперь ее внешность заметно сдала.
Хейтеры уверены, что блондинка снова растолстела, но больше всего изменилось ее лицо. Злопыхатели выложили в Сети скриншот одного из эфиров, на котором продемонстрировали, насколько ужасно выглядит Африкантова.
Некоторые зрители отметили, что Марина смотрится старше даже своей матери.
Многие телезрители откровенно называют участницу «осетриной второй свежести», так как она гораздо старше большинства других своих коллег. И если год назад Марина выглядела еще достаточно мило и получала множество комплиментов от фанатов, то теперь ее внешность заметно сдала.
Хейтеры уверены, что блондинка снова растолстела, но больше всего изменилось ее лицо. Злопыхатели выложили в Сети скриншот одного из эфиров, на котором продемонстрировали, насколько ужасно выглядит Африкантова.
Некоторые зрители отметили, что Марина смотрится старше даже своей матери.