Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо Марины Африкантовой

Многие телезрители откровенно называют участницу «осетриной второй свежести», так как она гораздо старше большинства других своих коллег. И если год назад Марина выглядела еще достаточно мило и получала множество комплиментов от фанатов, то теперь ее внешность заметно сдала.Хейтеры уверены, что блондинка снова растолстела, но больше всего изменилось ее лицо. Злопыхатели выложили в Сети скриншот одного из эфиров, на котором продемонстрировали, насколько ужасно выглядит Африкантова.Некоторые зрители отметили, что Марина смотрится старше даже своей матери.