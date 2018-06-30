Google приняла решение ивестировать в ОС для кнопочных телефонов

Если говорить просто, для фичерфонов с KaiOS на борту, доступна поддержка высокоскоростной связи LTE, определение точных координат и запуска легких приложений, причем набирающих все большую популярность. Даже в Instagram решил выпустить вариант облегченной версии своего приложения, с целью сделать доступным запуск на базе простеньких телефонов.Именно в этого разработчика, занимающегося разработкой одной из самых мобильных операционок, и решили вложиться в корпорации Google. Благодаря этому шагу, как рассказали IT-эксперты, поисковой гигант сможет выйти на очередной, новый для себя рынок, представленный недорогими и не очень технологичными устройствами.