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В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно серьёзный разлад

Пара из Дома-2 Иосифа Оганесяна и Александры Черно считается самой скандальной, но в то же время крепкой.

Сейчас у них опять начался разлад в отношениях и в очередной раз парочка задумалась о расставании.

В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно серьёзный разлад


Когда-то Александра Черно решилась на шоу «Перезагрузка», где девушке предложили за каждое сброшенное кило по 10 тыс. рублей. В первые дни Саша была рада стараться, и даже резко похудела. Однако спустя время ей надоело сидеть на диетах и каждый день ходить в спортзал.

Она уже рассказала, что вот уже несколько дней они ругаются из-за того, что она стала чересчур нервной. Александра говорит, что вот уже полмесяца не может сбросить ни грамма и из-за этого срывается на своем молодом человеке. Он старается не отвечать на агрессию, но в их паре все равно происходят скандалы.

Сейчас Иосиф заявил, что больше не будет терпеть выходки девушки и если ничего не изменится им придется расстаться.

Неделю назад Черно рассказывала, что собирается до свадьбы похудеть на 50 кг. Сейчас Саша записала для возлюбленного видеоролик, чтобы помириться.

В паре йОслика и тети Шуры разлад 😏. Иосиф: я ведь не хотел , что бы тебе было больно . Но за своими криками ты не слышишь меня и допускаешь мысли , что бываешь не права .Можно говорить годами «люблю» , а на действиях обида и унижения 😞 Услышь меня ,пока мы не разрушали все то , что собирали по крупицам долгое время 🙏🏻❤️ __________________________________ Подпишись @palata2_official ___________________________________ #newsdomch #palata2official #dom2 #tnt #тнт #дом2 #новостидома2#любовь#новости#островлюбви #сейшелы#дом2драки#дом2постройсвоюлюбовь#полянадом2#сашачерно #черно#иосифгасанов

Публикация от 📺 ДОМ 2 ❤️НОВОСТИ ❤️СЛУХИ 👂 (@palata2_official)

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:29
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