В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно серьёзный разлад

Сейчас у них опять начался разлад в отношениях и в очередной раз парочка задумалась о расставании.Когда-то Александра Черно решилась на шоу «Перезагрузка», где девушке предложили за каждое сброшенное кило по 10 тыс. рублей. В первые дни Саша была рада стараться, и даже резко похудела. Однако спустя время ей надоело сидеть на диетах и каждый день ходить в спортзал.Она уже рассказала, что вот уже несколько дней они ругаются из-за того, что она стала чересчур нервной. Александра говорит, что вот уже полмесяца не может сбросить ни грамма и из-за этого срывается на своем молодом человеке. Он старается не отвечать на агрессию, но в их паре все равно происходят скандалы.Сейчас Иосиф заявил, что больше не будет терпеть выходки девушки и если ничего не изменится им придется расстаться.Неделю назад Черно рассказывала, что собирается до свадьбы похудеть на 50 кг. Сейчас Саша записала для возлюбленного видеоролик, чтобы помириться.