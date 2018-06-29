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Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней 21 века

Неофициальный гимн прошедшего Евро-2008 назвали лучшей песней двадцать первого века.

Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней 21 века


Американским журналом Rolling Stone был составлен рейтинг ста лучших композиций двадцать первого века. На третьем месте оказалась песня музыкального коллектива The White Stripes под названием Seven Nation Army. Средствами массовой информации передаётся, что данная песня популярной стала во время проводимого в 2008 году чемпионата Европы. При этом её сделали неофициальном гимном. Уже после соревнования на территории Австрии, а также Швейцарии эту песню напевали болельщики по всему земному шару. Стоит отметить, что композиция Seven Nation Army играла в рамках каждого матча Чемпионата Мира текущего года. Под эту песню на стадионы выходила каждая команда-участник.



Следует заметить, что лидером этого рейтинга является композиция Crazy in Love. Данную песню исполняет американская популярная певица Beyonce. На второй строчке оказалась песня британской исполнительницы M.I.A - Paper Planes.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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