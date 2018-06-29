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Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения

Дочка Никиты Михалкова – Анна, рассказала четкий рецепт, как сбросить пятнадцать килограммов.

Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения


Харизма, красота и обаяние Анны Михалковой манят всех как магнитом, при этом независимо от возраста и пола. Однако всем привычная пышная дочь Михалкова серьезно занялась здоровьем и изменения во внешности не заставили долго ждать. Анна рассказала о своем секрете похудения. Девушка поведала, что, во-первых ежедневно отправляется на пробежку, а во-вторых, она полностью пересмотрела свой рацион питания, и сейчас после трех часов дня ест 150 граммов самой легкой пищи. Раз в неделю у Анны разгрузочный день, когда она пьет только воду, а также съедает грейпфрут или ананас.

Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения


Фанаты поддержали свою любимицу, буквально засыпав лестными комментариями. Актриса ради роли в телесериале «Обычная женщина» за шесть месяцев скинула пятнадцать килограммов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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