Александр Мостовой снимется в фильме о футболисте Эдуарде Стрельцове
Стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поможет режиссеру Илье Учителю в съемках фильма «Стрельцов», который расскажет о судьбе советского футболиста. Сообщается, что Мостовой станет консультантом съемочной группы, а также примет участие в некоторых эпизодах.
Сам Мостовой говорит, что никогда не думал о съемках в кино и не ожидал такого поворота событий. Тем не менее, по его словам, сейчас он вместе с главным актером Александром Петровым работает над концепцией, которая будет представлена в фильме.
Стоит отметить, что Эдуард Стрельцов является легендой советского футбола. Он стал профессионалом в 17 лет, и уже в 19 ему удалось получить золотую медаль на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. В 1956 году спортсмен попал в тюрьму на пять лет из-за ложного обвинения, а затем в 1965-м вернулся в большой футбол и выиграл главный трофей СССР и Кубок страны в составе «Торпедо».
Сам Мостовой говорит, что никогда не думал о съемках в кино и не ожидал такого поворота событий. Тем не менее, по его словам, сейчас он вместе с главным актером Александром Петровым работает над концепцией, которая будет представлена в фильме.
Стоит отметить, что Эдуард Стрельцов является легендой советского футбола. Он стал профессионалом в 17 лет, и уже в 19 ему удалось получить золотую медаль на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. В 1956 году спортсмен попал в тюрьму на пять лет из-за ложного обвинения, а затем в 1965-м вернулся в большой футбол и выиграл главный трофей СССР и Кубок страны в составе «Торпедо».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:55