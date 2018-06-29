Александр Мостовой снимется в фильме о футболисте Эдуарде Стрельцове

Сам Мостовой говорит, что никогда не думал о съемках в кино и не ожидал такого поворота событий. Тем не менее, по его словам, сейчас он вместе с главным актером Александром Петровым работает над концепцией, которая будет представлена в фильме.Стоит отметить, что Эдуард Стрельцов является легендой советского футбола. Он стал профессионалом в 17 лет, и уже в 19 ему удалось получить золотую медаль на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. В 1956 году спортсмен попал в тюрьму на пять лет из-за ложного обвинения, а затем в 1965-м вернулся в большой футбол и выиграл главный трофей СССР и Кубок страны в составе «Торпедо».