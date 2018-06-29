Анфиса Чехова в стихах описала свои чувства через год после расставания с Баблишвили

«Мне теперь плевать», - именно так начинается стих, в котором Чехова описала, каким образом смогла освободиться от того, что её мучило. Теледиве стали не важны слухи и сплетни, потому что они были и будут. При этом если она кому-либо кажется глупой или некрасивой - это не имеет значения, потому что, прежде всего надо ценить себя. По словам знаменитости, спустя год она смогла действительно успокоиться. Расставание с папой шестилетнего Соломона - Гурамом Баблишвили, ей далось не так легко, как этого хотелось бы.Однако Анфиса подчеркнула, что все беды от зависти, так как в любви же могло быть чётко белого или чёрного. Фолловеры всецело поддержали Чехову, также одобрив фото к ее стиху. Пост в течение суток сумел собрать 44 тысячи лайков. Фанаты звезды отметили, что розовый цвет ей очень идёт, заявив, что пора выпустить свой заборник стихов.