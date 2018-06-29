АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает человеческий фактор

Завершился групповой этап Чемпионата мира по футболу, проходящему в России. Прекрасное нововведение – система видеоповторов и видеосудей на проверку оказалась «сыроватой» и судьба большинства матчей всё так же зависит от человека со свистком.

Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает человеческий фактор


Футбольные чиновники ФИФА приняли революционное решение: впервые на мировых футбольных форумах появилась «система будущего» - видеопомощник арбитра VAR. Многочисленные камеры фиксируют все телодвижение футболистов на зелёном газоне и все перемещения мяча, в специальном помещении сидят четыре дополнительных арбитра «в довесок» к трём судьям в поле. И вся эта судейская братия, вооружённая сверхсовременной техникой, обязана не допустить никаких поползновений против буквы футбольных правил. Но что мы видим на самом деле? Возьмём для примера лишь два эпизода, реально повлиявших на исход встречи ЧМ-2018.

22 июня в Калининграде играли сборные Сербии и Швейцарии. Уже на 5-й минуте могучий серб Митрович открыл счёт. Он же по ходу матча вволю «повытирал бутсы» о защитников «вечно нейтральной страны». Беки Швейцарии просто не знали, как найти управу на высоченного форварда. На 65-й минуте на Митровиче, которому направлялась по воздуху сфера, повисли сразу два футболиста в белой форме. «Сендвич» по-швейцарски с Митровичем вместо начинки являл пример классического нарушения, совершённого в штрафной. Однако 42-летний арбитр мачта - немец Феликс Брых даже не удосужился взглянуть на видеоповтор. В результате сербы проиграли 1:2, а коуч сербской сборной заявил об «украденной победе» и предложил судить Брыха в Международном трибунале в Гааге.

Не менее показательный момент случился и во встрече Швеция – Германия. 23 июня, в Сочи, на стадионе «Фишт» скандинавы решили дать бой действующим чемпионам мира –немцам. На 12-й минуте викинги организовали выход Берга, которого сперва толкнул, а затем и зацепил защитник сборной Германии.

Момент заслуживающий высшего футбольного наказания - пенальти, но польский арбитр 37-летний Шимон Марциняк решил, что его два обыкновенных, человеческих глаза куда надёжнее, чем 32 камеры, установленные на стадионе. Надменный поляк не отреагировал на требования и мольбы шведов просмотреть повтор на телеэкране и показал: «Давайте, мол, играйте дальше!»
В итоге шведы уступили - 1:2. Возникает подозрение: а не болеет ли Марциняк за германцев? Два года тому назад тот же Шимон не назначил явный пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» (четвертьфинал Лиги чемпионов), но тогда не действовала система VAR. Что же помешало поляку взглянуть на видеоповтор 23 июня? И что помешало четырём видеарбитрам подсказать главному судье в поле о нарушении? Всё тот же пресловутый человеческий фактор.

Как бы судейский комитет ФИФА ни расхваливал действия системы видеопомощи VAR, как бы ни называл её «идеальной» (эти слова сказал глава комитета ФИФА П.Коллина), вывод напрашивается такой: не достигнуто главное – не устранён человеческий фактор. Как и на прошлых чемпионатах, футболисты и тренеры после отдельных игр по-прежнему осыпают проклятиями судей, которые «воруют» у команд победы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 19:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно
В Танзании обнаружены древние изображения комет
Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц
Ученые: Континентальные микробы помогли засеять
Ученые: наблюдения у одного и того же врача
Александра Шева растолстела так, что ее талия
Российская компания представила мощный игровой
Исследователи применили вычислительную мощность
Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера
Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле
Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж
В Сети появились фото 5 популярных моделей
Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с
Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей
Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы
Викторию Боню на новом снимке заподозрили в
Настя Каменских пополнела на несколько килограмм
На Крымском мосту наблюдается рост потока авто
Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии
Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим
Вблизи российского водохранилища была обнаружена
Просмотреть все новости