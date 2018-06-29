Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает человеческий фактор

Завершился групповой этап Чемпионата мира по футболу, проходящему в России. Прекрасное нововведение – система видеоповторов и видеосудей на проверку оказалась «сыроватой» и судьба большинства матчей всё так же зависит от человека со свистком.Футбольные чиновники ФИФА приняли революционное решение: впервые на мировых футбольных форумах появилась «система будущего» - видеопомощник арбитра VAR. Многочисленные камеры фиксируют все телодвижение футболистов на зелёном газоне и все перемещения мяча, в специальном помещении сидят четыре дополнительных арбитра «в довесок» к трём судьям в поле. И вся эта судейская братия, вооружённая сверхсовременной техникой, обязана не допустить никаких поползновений против буквы футбольных правил. Но что мы видим на самом деле? Возьмём для примера лишь два эпизода, реально повлиявших на исход встречи ЧМ-2018.22 июня в Калининграде играли сборные Сербии и Швейцарии. Уже на 5-й минуте могучий серб Митрович открыл счёт. Он же по ходу матча вволю «повытирал бутсы» о защитников «вечно нейтральной страны». Беки Швейцарии просто не знали, как найти управу на высоченного форварда. На 65-й минуте на Митровиче, которому направлялась по воздуху сфера, повисли сразу два футболиста в белой форме. «Сендвич» по-швейцарски с Митровичем вместо начинки являл пример классического нарушения, совершённого в штрафной. Однако 42-летний арбитр мачта - немец Феликс Брых даже не удосужился взглянуть на видеоповтор. В результате сербы проиграли 1:2, а коуч сербской сборной заявил об «украденной победе» и предложил судить Брыха в Международном трибунале в Гааге.Не менее показательный момент случился и во встрече Швеция – Германия. 23 июня, в Сочи, на стадионе «Фишт» скандинавы решили дать бой действующим чемпионам мира –немцам. На 12-й минуте викинги организовали выход Берга, которого сперва толкнул, а затем и зацепил защитник сборной Германии.Момент заслуживающий высшего футбольного наказания - пенальти, но польский арбитр 37-летний Шимон Марциняк решил, что его два обыкновенных, человеческих глаза куда надёжнее, чем 32 камеры, установленные на стадионе. Надменный поляк не отреагировал на требования и мольбы шведов просмотреть повтор на телеэкране и показал: «Давайте, мол, играйте дальше!»В итоге шведы уступили - 1:2. Возникает подозрение: а не болеет ли Марциняк за германцев? Два года тому назад тот же Шимон не назначил явный пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» (четвертьфинал Лиги чемпионов), но тогда не действовала система VAR. Что же помешало поляку взглянуть на видеоповтор 23 июня? И что помешало четырём видеарбитрам подсказать главному судье в поле о нарушении? Всё тот же пресловутый человеческий фактор.Как бы судейский комитет ФИФА ни расхваливал действия системы видеопомощи VAR, как бы ни называл её «идеальной» (эти слова сказал глава комитета ФИФА П.Коллина), вывод напрашивается такой: не достигнуто главное – не устранён человеческий фактор. Как и на прошлых чемпионатах, футболисты и тренеры после отдельных игр по-прежнему осыпают проклятиями судей, которые «воруют» у команд победы.