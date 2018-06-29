Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве перенесён в Гостиный двор

Представительница Дома болельщиков отметила, что представление изначально планировалось в рамках площадки парка футбола ФИФА. По её словам в 16:00 стартовала предварительная программа карнавала. Основное действие начнется в 21:00. Вход на мероприятие является бесплатным. В Гостином дворе на сегодняшний день собираются постепенно поклонники латиноамериканской культуры, болельщики мексиканской сборной, люди, решившие развеяться вечером в пятницу.Между тем среди пришедших, масса людей с лицами, разрисованными под черепа. Организаторы отмечают, что на карнавале можно встретить артистов с традиционными костюмами, танцующих на улицах города под музыку El Carnaval de Enamorados - "Карнавала влюбленных", El Gran Fandango de Calaveras - "Великих плясок черепов".