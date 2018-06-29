АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве перенесён в Гостиный двор

Карнавал "День мертвых", организованный национальным Домом болельщиков Мексики, проведут в пятницу только на территории Гостиного двора. Раньше предполагалось, что он закончится на Красной площади вблизи парка ФИФА.

Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве перенесён в Гостиный двор


Представительница Дома болельщиков отметила, что представление изначально планировалось в рамках площадки парка футбола ФИФА. По её словам в 16:00 стартовала предварительная программа карнавала. Основное действие начнется в 21:00. Вход на мероприятие является бесплатным. В Гостином дворе на сегодняшний день собираются постепенно поклонники латиноамериканской культуры, болельщики мексиканской сборной, люди, решившие развеяться вечером в пятницу.

Между тем среди пришедших, масса людей с лицами, разрисованными под черепа. Организаторы отмечают, что на карнавале можно встретить артистов с традиционными костюмами, танцующих на улицах города под музыку El Carnaval de Enamorados - "Карнавала влюбленных", El Gran Fandango de Calaveras - "Великих плясок черепов".
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе
Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11
Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с
NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе,
Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе
Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в
Александр Мостовой снимется в фильме о футболисте
Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил
Анфиса Чехова в стихах описала свои чувства через
НЛО сигарообразной формы появился в небе над
Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве
Джим Керри нарисовал Трампа избивающего
Виктория Короткова впервые после «Холостяка»
Ученые назвали обнаруженную экзопланету
Алена Водонаева попросила подписчиков
Шаттл NASA случайно заснял в небе необычный НЛО
Suzuki представит молодёжное авто под новым
Егор Крид обманул поклонников, показав не своё
Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси
Евгения Феофилактова в золотом купальнике
Корабль Dragon с роботом Cimon отправился к МКС
Резонансная статья в Capital Gazette является
«Одноклассники» повысили в три раза размер выплат
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
Просмотреть все новости