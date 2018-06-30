Варвара из Самары призналась в любви к Сергею Жукову

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 28 Июн 2018 в 2:50 PDT

Юная поклонница записала трогательное сообщение к Сергею, в котором призналась в своей любви к его творчеству и к нему, а также надеется встретиться с кумиром. В конце видеоролика, мама утешает плачущую девушку, жаждущую поскорее увидеть любимого певца. Именно этот факт очень сильно тронул лидера «Руки вверх». Артист пообещал Варваре, что обязательно с ней увидится во время гастролей в Самаре. Но Жуков поставил условие поклоннице. Он сказал, что встретиться с ней в том случае если она не будет плакать.Публикуя данное видео у себя в аккаунте, Сергей предупредил, что в нем зашкаливает умилительность. Многие фолловеры поблагодарили певца за то, что он обратил внимание на детские слезы. За сутки ролик собрал более 111 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.