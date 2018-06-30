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Варвара из Самары призналась в любви к Сергею Жукову

Сергей Жуков оказался виновен в слезах молодой фанатка из Самары. Юная Варвара надеется на встречу со своим кумиром.

Варвара из Самары призналась в любви к Сергею Жукову


Юная поклонница записала трогательное сообщение к Сергею, в котором призналась в своей любви к его творчеству и к нему, а также надеется встретиться с кумиром. В конце видеоролика, мама утешает плачущую девушку, жаждущую поскорее увидеть любимого певца. Именно этот факт очень сильно тронул лидера «Руки вверх». Артист пообещал Варваре, что обязательно с ней увидится во время гастролей в Самаре. Но Жуков поставил условие поклоннице. Он сказал, что встретиться с ней в том случае если она не будет плакать.

Варвара из Самары призналась в любви к Сергею Жукову


Публикуя данное видео у себя в аккаунте, Сергей предупредил, что в нем зашкаливает умилительность. Многие фолловеры поблагодарили певца за то, что он обратил внимание на детские слезы. За сутки ролик собрал более 111 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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