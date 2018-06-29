Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на орбиту в 2024 году

Стоит отметить, что аппарат Спектр-УФ является многофункциональной разработкой, которая позволит ученым проводить важные астрофизические исследования. Отмечается, что датчики модуля могут работать как в ультрафиолетовом спектре, так и в видимом электромагнитном. Разработкой системы занимались инженеры из НПО им. С.А. Лавочкина.Сообщается, что Спектр-УФ предоставит такие услуги как изучение физики горячих звезд и активности хромосферы холодных светил. Также в списке его задач будет числиться исследование межзвездного и околозвездного вещества, атмосфер планет и загадочных стадий развития Вселенной.В проект Спектр-УФ входит не только Россия, но и Германия с Испанией.