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Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на орбиту в 2024 году

Представители корпорации Роскосмос сообщили о том, что новая космическая обсерватория Спектр-УФ будет выведена в космос не раньше 2024 года. Запуск модуля состоится со стартовой площадки космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя Ангара.

Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на орбиту в 2024 году


Стоит отметить, что аппарат Спектр-УФ является многофункциональной разработкой, которая позволит ученым проводить важные астрофизические исследования. Отмечается, что датчики модуля могут работать как в ультрафиолетовом спектре, так и в видимом электромагнитном. Разработкой системы занимались инженеры из НПО им. С.А. Лавочкина.

Сообщается, что Спектр-УФ предоставит такие услуги как изучение физики горячих звезд и активности хромосферы холодных светил. Также в списке его задач будет числиться исследование межзвездного и околозвездного вещества, атмосфер планет и загадочных стадий развития Вселенной.

В проект Спектр-УФ входит не только Россия, но и Германия с Испанией.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:50
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