Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i

Известно, что Vivo Z1i оснащен 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль оснащен двумя датчиками на 13 и 2 Мп, а фронтальный получил один сенсор на 16 Мп. Задняя камера установлена в углу панели, при этом датчик сканирования подушечки пальца расположен в середине.Внутри работает процессор Snapdragon 636, а также модули памяти ОЗУ и ПЗУ на 4 и 128 гигабайт. Емкость аккумулятора составит 3180 мАч.Приобрести аппарат Vivo Z1i можно будет со 2 июля за 300 долларов.