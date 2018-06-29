АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i

Производитель смартфонов Vivo сообщил подробности о своей новинке – модели Z1i. Это устройство будет вторым по счету в серии после девайса Vivo Z1. Оба смартфона относятся к средней ценовой категории.

Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i


Известно, что Vivo Z1i оснащен 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль оснащен двумя датчиками на 13 и 2 Мп, а фронтальный получил один сенсор на 16 Мп. Задняя камера установлена в углу панели, при этом датчик сканирования подушечки пальца расположен в середине.

Внутри работает процессор Snapdragon 636, а также модули памяти ОЗУ и ПЗУ на 4 и 128 гигабайт. Емкость аккумулятора составит 3180 мАч.

Приобрести аппарат Vivo Z1i можно будет со 2 июля за 300 долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Disney продемонстрировала возможности
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала
Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились
В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель
Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в
В США радиолюбители перехватили приказ про запуск
Ученые нашли новый более блестящий вид золота
Китайские «умные ракеты» смогут себя
В Англии оставленная в йогурте ложка помогла
Робот NAO научился помогать детям, используя их
Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её
В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе
Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11
Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с
NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе,
Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе
Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в
Просмотреть все новости