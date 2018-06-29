«Одноклассники» повысили в три раза размер выплат создателям мобильных игр
«Одноклассниками» увеличены с начала года выплаты всем создателям игр, предназначенных для мобильных телефонов. Согласно официальным сообщениям известно, что в период с января по июнь уже выплачено 100 миллионов рублей, этот показатель в 3,5 раза больше аналогичного периода 2017 года. В пресс службе «Одноклассников» рассказали про причины роста, который связан с повышающимся числом пользователей в соцсети мобильной версии и развитием технологий.
Так же, влияние оказал увеличивающийся показатель роста скорости мобильного интернета, позволяющий развитию более сложных разработок игр. Из сообщений главы компании Антона Федчина известно, что через приложение для смартфона уже 74% пользователей посещают соцсеть. Причем в течение суток, запуск мобильных игр может равняться 350 миллионов, и этот показатель в два раза больше предыдущего года.
Федчин добавил, сейчас в «Одноклассниках» невысокая конкуренция, но аудитория отмечается большей платежеспособностью, это позволяет наращивать выплаты для разработчиков игр.
Необходимо отметить, что соцсетью выделены в новое направление игры, которые созданны на языке HTML5. Например, уже с 1 июля в «Одноклассниках» начинается бесплатное продвижение подобных игры.