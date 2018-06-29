Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили массивный защитный купол
В Сосновом Бору российские атомщики успешно провели работы по установке купола над реактором Ленинградской атомной станции. Установка многотонного защитного сооружения стала ключевым этапом в строительстве нового энергоблока ЛАЭС-2.
Купол в виде герметичной крышки весом в 200 тонн является последним элементом внутренней защиты реактора. Для установки такого массивного сооружения потребовалось модернизировать сверхмощный кран: его стрелу пришлось нарастить на 12 метров с помощью дополнительной секции.
Основной задачей купола является защита окружающей среды от попадания в нее радиоактивных частиц в случае непредвиденной или аварийной ситуаций. Для обеспечения еще более надежной защиты строителям предстоит провести армирование и бетонирование купола. После окончания строительных работ высота сооружения достигнет 66,5 метров.
Стоит напомнить, что на этой неделе в Санкт-Петербурге проходили испытания защитной системы реакторов ледокола новейшего образца «Сибирь».
Купол в виде герметичной крышки весом в 200 тонн является последним элементом внутренней защиты реактора. Для установки такого массивного сооружения потребовалось модернизировать сверхмощный кран: его стрелу пришлось нарастить на 12 метров с помощью дополнительной секции.
Основной задачей купола является защита окружающей среды от попадания в нее радиоактивных частиц в случае непредвиденной или аварийной ситуаций. Для обеспечения еще более надежной защиты строителям предстоит провести армирование и бетонирование купола. После окончания строительных работ высота сооружения достигнет 66,5 метров.
Стоит напомнить, что на этой неделе в Санкт-Петербурге проходили испытания защитной системы реакторов ледокола новейшего образца «Сибирь».
Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 23:30