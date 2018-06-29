АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили массивный защитный купол

В Сосновом Бору российские атомщики успешно провели работы по установке купола над реактором Ленинградской атомной станции. Установка многотонного защитного сооружения стала ключевым этапом в строительстве нового энергоблока ЛАЭС-2.

Купол в виде герметичной крышки весом в 200 тонн является последним элементом внутренней защиты реактора. Для установки такого массивного сооружения потребовалось модернизировать сверхмощный кран: его стрелу пришлось нарастить на 12 метров с помощью дополнительной секции.

Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили массивный защитный купол


Основной задачей купола является защита окружающей среды от попадания в нее радиоактивных частиц в случае непредвиденной или аварийной ситуаций. Для обеспечения еще более надежной защиты строителям предстоит провести армирование и бетонирование купола. После окончания строительных работ высота сооружения достигнет 66,5 метров.

Стоит напомнить, что на этой неделе в Санкт-Петербурге проходили испытания защитной системы реакторов ледокола новейшего образца «Сибирь».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Disney продемонстрировала возможности
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала
Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились
В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель
Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в
В США радиолюбители перехватили приказ про запуск
Ученые нашли новый более блестящий вид золота
Китайские «умные ракеты» смогут себя
В Англии оставленная в йогурте ложка помогла
Робот NAO научился помогать детям, используя их
Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её
В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе
Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11
Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с
NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе,
Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе
Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в
Просмотреть все новости