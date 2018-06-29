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В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали более 60 000 новых авто

С начала этого года питерские жители приобрели более 60 000 новых авто с учётом LCV. Этими данными поделились представители агентства «Auto-Dealer-СПб».

В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали более 60 000 новых авто


Аналитики отмечают, что продажи новых авто согласно итогам пяти месяцев этого года в Санкт-Петербурге повысились на 23 процента в годовом сравнении. Спрос на авто в СПб в мае увеличился на 21 процент относительно аналогичного месяца прошедшего года. За прошлый месяц дилеры СПб реализовали больше 13 000 авто. На первом месте по популярности находится Hyundai. Его реализации продаж за январь-май смогли достичь 7 700 авто (плюс 36%). На второй позиции оказалась корейская KIA (6 400 авто; плюс 33%). Третье место досталось российской LADA (6 100 автомобилей; плюс 29 процентов).

Агентство «АВТОСТАТ» раньше опубликовало рейтинг регионов РФ, в которых приобретают наибольшее количество авто без пробега. СПб удалось занять третью позицию. Здесь за отчётные месяцы смогли продать авто на 69,8 млрд руб.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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