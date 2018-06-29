Mashable представил рейтинг лучших сериалов за первую половину 2018 года

Шоу вышло в эфир в начале июня. Оно рассказывает об артистах-транссексуалах, а действия самого сериала происходят в 1987 году в городе Нью-Йорк. Герои хотят достичь успеха и получить мировое признание. Главные роли достались таким актерам как Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик.Второе место заняла многосерийная лента под названием «Барри». В проекте рассказывается о жизни бывшего военного, который после службы стал профессиональным киллером. Неожиданно он оказывается записанным в кружок актерского мастерства и события приобретают комедийный оттенок.Третья строчка досталась сериалу «Убивая Еву», в котором речь идет о девушке-убийце по имени Вилланель и она имеет русские корни.В десятке лучших были указаны такие сериалы как «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и второй сезон проекта «Американская история преступлений. Последнее место заняло реалити-шоу «Натурал глазами гея».