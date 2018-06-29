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Mashable представил рейтинг лучших сериалов за первую половину 2018 года

Сервис Mashable составил список лучших сериалов, которые вышли на экраны зрителей в первой половине текущего года. Таким образом, первое место досталось проекту «Поза».

Mashable представил рейтинг лучших сериалов за первую половину 2018 года


Шоу вышло в эфир в начале июня. Оно рассказывает об артистах-транссексуалах, а действия самого сериала происходят в 1987 году в городе Нью-Йорк. Герои хотят достичь успеха и получить мировое признание. Главные роли достались таким актерам как Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик.

Второе место заняла многосерийная лента под названием «Барри». В проекте рассказывается о жизни бывшего военного, который после службы стал профессиональным киллером. Неожиданно он оказывается записанным в кружок актерского мастерства и события приобретают комедийный оттенок.

Третья строчка досталась сериалу «Убивая Еву», в котором речь идет о девушке-убийце по имени Вилланель и она имеет русские корни.

В десятке лучших были указаны такие сериалы как «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и второй сезон проекта «Американская история преступлений. Последнее место заняло реалити-шоу «Натурал глазами гея».
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
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