Nissan и Italdesign представили уникальный юбилейный суперкар версии GT-R50

Версия Nissan GT-R50 получила новый капот с новыми пересмотренными воздухозаборниками, иную заднюю оптику, светодиодные головные фары, зауженное заднее окно, золотистые акценты на кузове. В сравнении со стандартной версией линия крыши была занижена на 54 мм. Салон обладает пересмотренной передней панелью. Аналоговые циферблаты заменила цифровая приборная панель. Интерьер украсил углепластик, а также золотистые элементы. Авто похвастается тормозами Brembo, шинами типа Michelin Pilot Super Sport, адаптивными амортизаторами Bilstein. Модель оснащается 3,8-литровым битурбированным двигателем V6 на 720 л. с. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатый «робот».Юбилейная версия суперкара Nissan GT-R50 от Italdesign имеется в единственном экземпляре. Презентация авто пройдёт в Европе в конце будущего месяца.