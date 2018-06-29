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Nissan и Italdesign представили уникальный юбилейный суперкар версии GT-R50

В честь пятидесятилетия суперкара GT-R компания Nissan подготовила для него специальную версию GT-R50. Новинку разрабатывало кузовное итальянское ателье Italdesign, празднующее полувековой юбилей.

Nissan и Italdesign представили уникальный юбилейный суперкар версии GT-R50


Версия Nissan GT-R50 получила новый капот с новыми пересмотренными воздухозаборниками, иную заднюю оптику, светодиодные головные фары, зауженное заднее окно, золотистые акценты на кузове. В сравнении со стандартной версией линия крыши была занижена на 54 мм. Салон обладает пересмотренной передней панелью. Аналоговые циферблаты заменила цифровая приборная панель. Интерьер украсил углепластик, а также золотистые элементы. Авто похвастается тормозами Brembo, шинами типа Michelin Pilot Super Sport, адаптивными амортизаторами Bilstein. Модель оснащается 3,8-литровым битурбированным двигателем V6 на 720 л. с. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатый «робот».

Юбилейная версия суперкара Nissan GT-R50 от Italdesign имеется в единственном экземпляре. Презентация авто пройдёт в Европе в конце будущего месяца.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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