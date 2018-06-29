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Виктория Короткова впервые после «Холостяка» прокомментировала личную жизнь

После окончания шоу «Холостяк», в котором принимала участие девушка, в социальных сетях появились слухи, что после неудачных отношений с Егором Кридом, у Коротковой начался роман с младшим братом репера Тимати - Артемом.

Виктория Короткова впервые после «Холостяка» прокомментировала личную жизнь


Виктория Короткова, которую на шоу «Холостяк» не выбрал Егор Крид, прокомментировала свою жизнь впервые после проекта. Девушка призналась, что она очень долго отходила после шоу, так как жить под практически постоянным наблюдением камер крайне тяжело. Виктория поведала, что сейчас счастлива, чем подогрела слухи касательно романа с Артемом Юнусовым - младшим братом рэпера Тимати.

Виктория Короткова впервые после «Холостяка» прокомментировала личную жизнь


Короткова благодарна Криду за эмоции, пережитые на проекте, хоть сразу после «Холостяка» у нее была затяжная депрессия. Звезда проекта хочет построить модельную карьеру. Девушка периодически добавляет в свой микроблог откровенные публикации. По мнению пользователей, Вика данным образом «поддерживает» свою популярность.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:26
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