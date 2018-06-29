Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11
Представители компании Acer анонсировали новый ноутбук, который будет работать на основе операционной системы Chrome OS. Известно, что новый аппарат Chromebook 11 получил кодовое название C732L-H14M.
Сообщается, что Chromebook 11 предложит пользователю 11,6-дюймовый экран с разрешением изображения 1366 × 768 пикселей. В аппаратной платформе будет работать процессор Intel Celeron N3350 с частотой 1,1-2,4 ГГц, а к нему в пару установят графический контроллер Intel HD Graphics 500. В качестве оперативной памяти представят модули LPDDR4 с объемом 4 Гб, а за хранения данных ответит накопитель на 16 Гб. Вдобавок предусмотрен слот для карты microSD.
Стоит выделить защиту клавиатуры от пролитой жидкости и прочный корпус, защищающий внутренности от повреждений. Из другого оборудования имеются порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А, а также модемы Wi-Fi IEEE802.11ac, Bluetooth 4.0 и LTE.
По заявлениям разработчиков, емкости аккумулятора Chromebook 11 хватит на 12-часовое беспрерывное пользование.
Сообщается, что Chromebook 11 предложит пользователю 11,6-дюймовый экран с разрешением изображения 1366 × 768 пикселей. В аппаратной платформе будет работать процессор Intel Celeron N3350 с частотой 1,1-2,4 ГГц, а к нему в пару установят графический контроллер Intel HD Graphics 500. В качестве оперативной памяти представят модули LPDDR4 с объемом 4 Гб, а за хранения данных ответит накопитель на 16 Гб. Вдобавок предусмотрен слот для карты microSD.
Стоит выделить защиту клавиатуры от пролитой жидкости и прочный корпус, защищающий внутренности от повреждений. Из другого оборудования имеются порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А, а также модемы Wi-Fi IEEE802.11ac, Bluetooth 4.0 и LTE.
По заявлениям разработчиков, емкости аккумулятора Chromebook 11 хватит на 12-часовое беспрерывное пользование.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:15