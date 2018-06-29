Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11

Сообщается, что Chromebook 11 предложит пользователю 11,6-дюймовый экран с разрешением изображения 1366 × 768 пикселей. В аппаратной платформе будет работать процессор Intel Celeron N3350 с частотой 1,1-2,4 ГГц, а к нему в пару установят графический контроллер Intel HD Graphics 500. В качестве оперативной памяти представят модули LPDDR4 с объемом 4 Гб, а за хранения данных ответит накопитель на 16 Гб. Вдобавок предусмотрен слот для карты microSD.Стоит выделить защиту клавиатуры от пролитой жидкости и прочный корпус, защищающий внутренности от повреждений. Из другого оборудования имеются порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-А, а также модемы Wi-Fi IEEE802.11ac, Bluetooth 4.0 и LTE.По заявлениям разработчиков, емкости аккумулятора Chromebook 11 хватит на 12-часовое беспрерывное пользование.