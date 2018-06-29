Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси

На данном видео Олеся Железняк отвечает на вопросы касательно чемпионата мира по футболу 2018. Актриса призналась, что ее фаворит - Месси, и поэтому она очень болела за Аргентину. Знаменитость даже хотела бы усыновить Лионеля, так как ей стало известно, что футболист, как рассказывала его мама, после поражения постоянно плачет.Также Олеся подчеркнула, что ее любимый футболист уже счастливый папа. Железняк подытожила, что в матче с Нигерией пенальти Аргентине назначили незаслуженно.