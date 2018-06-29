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Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси

Актриса Олеся Железняк дала интервью своему хорошему другу - актеру Михаилу Полицеймако. Он обнародовал видеоролик с участием своей подруги и коллеги в рамках Facebook.

Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси


На данном видео Олеся Железняк отвечает на вопросы касательно чемпионата мира по футболу 2018. Актриса призналась, что ее фаворит - Месси, и поэтому она очень болела за Аргентину. Знаменитость даже хотела бы усыновить Лионеля, так как ей стало известно, что футболист, как рассказывала его мама, после поражения постоянно плачет.

Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси


Также Олеся подчеркнула, что ее любимый футболист уже счастливый папа. Железняк подытожила, что в матче с Нигерией пенальти Аргентине назначили незаслуженно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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