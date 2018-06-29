Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений

По информации инсайдеров, Брэд Питт в данное время наслаждает своей свободой и статусом завидного холостяка. Невзирая на слухи фанатов и СМИ, сейчас голливудский актер не находится в каких-либо отношениях. Друзья артиста сообщили, что он не один раз был на свиданиях, однако все ещё свободный мужчина.Сам Брэд заявил, что для него на первом плане всегда будут дети, потом - любимая работа, а девушки стоят на третьем месте. Стоит напомнить, что Питт все же добился права чаще встречаться со своими детьми. Актер также в данное время снимается в новом кинофильме Квентина Тарантино.