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Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений

Брэд Питт, являющийся известным голливудским актером, заявил, что после 10 лет совместной жизни с Анджелиной Джоли больше не хочет никаких отношений. Артист сказал, что девушки для него находятся сейчас на третьем плане.

Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений


По информации инсайдеров, Брэд Питт в данное время наслаждает своей свободой и статусом завидного холостяка. Невзирая на слухи фанатов и СМИ, сейчас голливудский актер не находится в каких-либо отношениях. Друзья артиста сообщили, что он не один раз был на свиданиях, однако все ещё свободный мужчина.

Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений


Сам Брэд заявил, что для него на первом плане всегда будут дети, потом - любимая работа, а девушки стоят на третьем месте. Стоит напомнить, что Питт все же добился права чаще встречаться со своими детьми. Актер также в данное время снимается в новом кинофильме Квентина Тарантино.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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