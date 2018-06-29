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В РФ скоро появится удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace

Российский офис немецкой марки заявил, что в РФ в ближайшем будущем начнутся реализации кроссовера версии Volkswagen Tiguan Allspace в удлиненном кузове. Авто получило салон на 7 человек.

В РФ скоро появится удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace


Версия Volkswagen Tiguan второго поколения в вариации Allspace представили в Европе ещё в марте прошлого года. Стандартное авто составляет в длину 4 486 мм. В удлиненной вариации данного авто этот показатель увеличится до 4 701 мм. При этом колесная база была увеличена до 2 790 мм. Удлиненный Tiguan получил 760 литров пространства в багажнике. Эксперты считают, что Volkswagen Tiguan Allspace составит конкуренцию паркетнику Skoda Kodiaq. Чешская модель больше на 5 л по объёму багажного отделения, но имеет менее мощные моторы. Volkswagen Tiguan Allspace в РФ будут реализовывать с бензиновым турбодвигателем на 180-220 л.с., и дизельным мотором на 150 л.с. В данном случае предусматривается вариатор, а также полный привод.

Для удлиненной версии Volkswagen Tiguan Allspace не известен пока рублёвый ценник. В РФ будут продавать кроссоверы мексиканской сборки.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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