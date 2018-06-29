Геологи недооценили количество рек на планете

Суммарная площадь рек достигла порядка 773 тыс. км. Геологи считают, что речные протоки вносят огромный вклад в мировое потепление, когда углеводороды, растворенные в воде, постепенно попадают в атмосферу. Кроме того, человечество сливает в водоемы азот и прочие минеральные соединения, используемые для удобрения полей. Впоследствии данные вещества, испаряясь, оказываются в воздухе.Ученые, проанализировав сведения аппарата NASA Landsat, загрузили их в компьютерный алгоритм, который обработал фотографические данные и просчитал площадь речных потоков. Примечательно, что водные артерии, освоенными человечеством, более разветвленные.