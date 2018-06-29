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Геологи недооценили количество рек на планете

Американские ученые Университета Северной Каролины провели новые подсчеты, определив площадь рек, покрывающих планету повсеместно, кроме ледяных шапок полюсов. Территория водных артерий оказалась примерно на 50% больше предварительных оценок, пишет портал Science.

Геологи недооценили количество рек на планете


Суммарная площадь рек достигла порядка 773 тыс. км. Геологи считают, что речные протоки вносят огромный вклад в мировое потепление, когда углеводороды, растворенные в воде, постепенно попадают в атмосферу. Кроме того, человечество сливает в водоемы азот и прочие минеральные соединения, используемые для удобрения полей. Впоследствии данные вещества, испаряясь, оказываются в воздухе.

Ученые, проанализировав сведения аппарата NASA Landsat, загрузили их в компьютерный алгоритм, который обработал фотографические данные и просчитал площадь речных потоков. Примечательно, что водные артерии, освоенными человечеством, более разветвленные.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:36
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