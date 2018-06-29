Ольга Бузова попросила прощения за отмену концерта в Нижнем Новгороде и пообещала фанатам вернуть деньги

«По возврату денег за билеты – мой юридический отдел сейчас решает этот вопрос между кассир.ру и организаторами. Обещаю вам, что в ближайшее время, все вернут», - подчеркнула она.

Концертный директор девушки Арам Арчер заявил, что винить звезду в этом не стоит, поскольку она сама понесла убытки. По его словам, виноват во всем недобросовестный организатор.А на днях высказалась по этому поводу и сама теледива. В первую очередь она извинилась за то, что так вышло, ведь ее шоу отменили по непонятным ей причинам, прикрывшись Чемпионатом мира по футболу.Оля заявила, что ее команда впредь больше не будет сотрудничать с данным организатором и пообещала всем своим фанатам из Нижнего Новгорода, что обязательно приедет в следующий раз.Напомним, что за несколько месяцев до концерта была открыта продажа билетов и многие люди сразу приобрели их себе. Однако после отмены выяснилось, что возврат денег невозможен, поскольку часть денег за билеты была передана организатору.