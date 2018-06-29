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Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала на развод

Развод актрисы Александры Бортич для ее фанатов стал такой же неожиданностью, как и ее замужество, о котором стало известно случайно. Звезда «Викинга» расстается со своим супругом рэпером Мезза.

Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала на развод


Александра Бортич всегда удивляла фанатов своей нелюбовью к откровенным постам в соцсетях. Подписчикам приходится по крупинкам собирать информацию о личной жизни актрисы. Совершенно случайно стало известно касательно визита артистки в ЗАГС, где она подала заявление на расторжение брака. Такая же история произошла и с замужеством Бортич. Об эпохальном событии фанаты узнали после интервью актрисы, где она поведала, какое отторжение у родителей Александры вызвала внешность будущего зятя.

Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала на развод


После стало известно, что актриса и Вячеслав Воронцов (настоящее имя репера) начали встречаться еще два года назад. Как оказалось, пара познакомилась на одном из московских светских мероприятий.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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