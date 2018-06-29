Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии

Из Нарышкинской колонии, расположенной в Орловской области, выпустили Олега Навального. Бывшего арестанта встречал его брат, Алексей Навальный, волонтеры орловского штаба Навального, журналисты. Всего было около пятидесяти человек. В свою очередь бывший заключенный всех поблагодарил за теплую встречу. Он отметил, что вначале отправится непосредственно в чисто поле, для совершения ритуала сжигания робы. Потом, по его словам, он поедет домой — есть окрошку. Пока Олег Навальный не строит планы на будущее. Он сначала хочет прийти в себя.Олег Навальный в орловской ИК-5 пробыл три с половиной года. Он за это время не один раз нарушал дисциплину в исправительном заведении. Осужденный несколько раз пытался подавать на условно-досрочное освобождение. Однако суд ему в этом отказывал.