АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии

Олега Навального выпустили из Нарышкинской колонии. Бывшего арестанта приехал встречать Алексей Навальный – его брат, а также сторонники и журналисты.

Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии


Из Нарышкинской колонии, расположенной в Орловской области, выпустили Олега Навального. Бывшего арестанта встречал его брат, Алексей Навальный, волонтеры орловского штаба Навального, журналисты. Всего было около пятидесяти человек. В свою очередь бывший заключенный всех поблагодарил за теплую встречу. Он отметил, что вначале отправится непосредственно в чисто поле, для совершения ритуала сжигания робы. Потом, по его словам, он поедет домой — есть окрошку. Пока Олег Навальный не строит планы на будущее. Он сначала хочет прийти в себя.

Олег Навальный в орловской ИК-5 пробыл три с половиной года. Он за это время не один раз нарушал дисциплину в исправительном заведении. Осужденный несколько раз пытался подавать на условно-досрочное освобождение. Однако суд ему в этом отказывал.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Одноклассники» повысили в три раза размер выплат
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно
В Танзании обнаружены древние изображения комет
Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц
Ученые: Континентальные микробы помогли засеять
Ученые: наблюдения у одного и того же врача
Александра Шева растолстела так, что ее талия
Российская компания представила мощный игровой
Исследователи применили вычислительную мощность
Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера
Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле
Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж
В Сети появились фото 5 популярных моделей
Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с
Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей
Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы
Викторию Боню на новом снимке заподозрили в
Настя Каменских пополнела на несколько килограмм
На Крымском мосту наблюдается рост потока авто
Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии
Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим
Просмотреть все новости