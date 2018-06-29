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Вблизи российского водохранилища была обнаружена 2000-летняя мумия

Группа исследователей из Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга нашла натурализованные останки мумии в древней могиле у Саяно-Шушенской плотины в России. Исследователи сообщили, что находка оказалась останками мумифицированной молодой девушки, лежащей в каменном могиле, и что они считают, что она жила почти 2000 лет назад.

Вблизи российского водохранилища была обнаружена 2000-летняя мумия


Археологи сообщили, что вместе с останками был обнаружен пояс с бусами и пряжкой, ваза, похожая на ту, что использовались гуннами того времени, и ящик из березового дерева, в котором было небольшое зеркало. Также была найдена другая сортированная керамическая посуда. Первоначальное обследование мумифицированных останков выявило пятна кожи, мягких тканей и остатков тканей, которые, как представляется, были сделаны из шелка.

Исследователи отметили, что область, где была найдена могила, обычно находится под водой, но в этом году водохранилище, созданное плотиной, было аномально низким, обнажив почву, погруженную с 1980-х годов. Поскольку эксперты исследовали обнаженные земли в прошлом месяце, они натолкнулись на гробницу.

Исследователи предполагают, что одежда и материалы в могиле указывают на то, что девушка, скорее всего, была из племени кочевых гуннов, и, вероятно, пользовалась большим уважением. Она могла быть частью дворянства. Они также рассказали, что на ее груди был поставлен мешок сосновых орехов. Как отмечают исследователи, гунны жили в частях регионов, что сейчас являются современным Китаем и Сибирью почти 2000 лет назад. Они были мигрирующими племенами, и предыдущие исследования показали, что они, как правило, смешивались с местными жителями.

Остатки и другие артефакты были удалены из могилы и доставлены в место, подходящее для их изучения. Исследователи сообщают, что требуется большая работа, чтобы узнать больше о происхождении девочки и о том, как она стала мумифицированной. Они также будут работать над тем, чтобы понять, как ее останки и другие артефакты способны противостоять погружению под водохранилище на протяжении более 30 лет.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:04
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