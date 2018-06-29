Ирина Пинчук готова дать шанс Артему Сороке в случае неудачи с Романом Гриценко

Однако, несмотря на то, что Ира прямым текстом заявила о симпатии к Роме, во время его отсутствия на нее стали поглядывать другие свободные парни реалити-шоу, одним из которых является Артем Сорока, получивший окончательный отказ на отношения от Ольги Орловой.Молодой человек заявил, что Пинчук очень красивая, умная и интересная личность, а потому он готов за ней приударить. По его словам, сейчас они с ней просто хорошо общаются, но не исключено, что в будущем это не приведет к чему-то более серьезному.Что касается самой девушки, то она четко знает, чего хочет и от своего возлюбленного, и от телестройки. Ира заявила, что общалась с Ромой еще за периметром и хоть немного, но знает его, поэтому попробует создать с ним пару.По поводу Артема она сказала, что пока не знает о нем ровным счетом ничего, но не отрицает, что если с Гриценко у нее ничего не получится, то возможно рассмотрит Сороку как претендента на ее сердце.