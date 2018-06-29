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В Танзании обнаружены древние изображения комет

Польский археолог из Ягеллонского университета Мачей Гжельчик обнаружил в Танзании не одну сотню неизвестных наскальных рисунков с изображением комет. По словам специалиста, самому древнему из них – несколько тысяч лет.

В Танзании обнаружены древние изображения комет


В текущем году специалист обнаружил свыше 50 мест с сотней рисунков разных периодов. По словам Гжельчика, открытие также важно и интересно тем, что найденные наскальные изображения расположены всего в нескольких километров от места, где ранее была обнаружена огромная коллекция наскальных рисунков. Теперь это место под охраной Юнеско с 2006 года.

В Танзании обнаружены древние изображения комет


Сообщается, что изображения были нанесены белой и красной красками. Специалисты полагают, что красным рисункам несколько тысяч лет и они гораздо древнее белых изображений, возраст которых исчисляется всего несколькими сотнями лет.

В Танзании обнаружены древние изображения комет


Мачей Гжельчик рассказал, что кроме животных здесь нарисованы еще и кометы и метеориты, и это является, по словам археолога, редкой находкой.

Что касается белых рисунков, то в основном они показывают изображения животных, слонов и жирафов. На некоторых из них даже можно рассмотреть процесс деторождения.

Археолог отметил, что авторы более ранних рисунков с уважением относились к своим предкам, которые рисовали красной краской, не закрашивая их рисунки и не уничтожая их.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:23
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