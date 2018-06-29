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Резонансная статья в Capital Gazette является причиной смерти пяти сотрудников издания

В Мэриленде Соединённых Штатов в редакции американской газеты Capital Gazette наблюдалась стрельба. Вследствие этого погибли пять сотрудников популярного издания.

Резонансная статья в Capital Gazette является причиной смерти пяти сотрудников издания


Виновником инцидента в данном случае является гражданин США, который был недоволен опубликованной ранее статьей. Выжившие сотрудники Capital Gazette рассказали, что неизвестный мужчина разбил в офисном помещении стеклянную дверь, а также открыл по присутствующим беспорядочную стрельбу. Поздней Фил Дэвис, являющийся одним из очевидцев, поделился впечатлениями от пережитого. По его словам после первых выстрелов ему пришлось сесть сразу под стол. Он отметил, что ужасно было слышать крики коллег, издаваемые звуки выстрелов из оружия, перезарядки дробовика.

Причину трагического инцидента раскрыли в итоге представители полиции США. Убийцей является тридцативосьмилетний Джаррод Рамос. Суд в 2011 году признал виновным Рамоса в Capital Gazette. Мужчина подал на издание в суд, заявив, что является жертвой клеветы. Но правосудие его иск не удовлетворило. Тогда американец принял решение взять ситуацию непосредственно под собственный контроль.
 
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В мире / Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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