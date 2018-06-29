Алиана Устиненко и Александр Гобозов почти поцеловались ради победы в конкурсе

Публикация от 🔺Алексей Купин🔺 (@aleksey_kupin) 28 Июн 2018 в 4:19 PDT

Она не планировала задерживаться на Сейшелах и прибыла туда исключительно как сопровождающая для Роберта, однако, побыв на съемочной площадке, быстро включилась в проектную жизнь и стала полноценной участницей.Сейчас девушка уже лидирует в голосовании «Второй шанс», а потому официальное возвращение в периметр уже не за горами.А пока Алиана ждет итогов, то не теряет, зря времени, а потому вместе со своим сыном участвует в конкурсе Алексея Купина «Золотой банан», главным призом которого является съемка клипа и запись песни на Сейшельских островах.На своей странице в социальной сети Instagram возлюбленный Майи Донцовой опубликовал видео номера Устиненко, с которым выступила как конкурсантка. В нем девушка сначала пыталась спеть своим мужчинами – Александру и Роберту колыбельную, а потом неожиданно исполнила песню Diamonds.Однако самым интересным было не это, а то, что в заключении видео супруги практически поцеловали друг друга, что может свидетельствовать лишь об их воссоединении. С чем поклонники их и поздравили в комментариях.