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Ученые: наблюдения у одного и того же врача снизит риск преждевременной старости

В ходе масштабного исследования американские специалисты выяснили, что существенно снизить риск преждевременной старости поможет обращение к одному и тому же врачу.

Ученые: наблюдения у одного и того же врача снизит риск преждевременной старости


Американские специалисты из Мичиганского университета провели несколько исследований в 9 странах. Ученые выяснили, что, невзирая на систему здравоохранения каждой отдельно взятой страны, существует некая связь между снижением смертности и непрерывным наблюдением у одного и того же медика.

Полученные данные анализов исследований показали, что, несмотря на все технические достижения в медицине, человеческий фактор остается незаменимым.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:08
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