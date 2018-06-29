Ученые: наблюдения у одного и того же врача снизит риск преждевременной старости
В ходе масштабного исследования американские специалисты выяснили, что существенно снизить риск преждевременной старости поможет обращение к одному и тому же врачу.
Американские специалисты из Мичиганского университета провели несколько исследований в 9 странах. Ученые выяснили, что, невзирая на систему здравоохранения каждой отдельно взятой страны, существует некая связь между снижением смертности и непрерывным наблюдением у одного и того же медика.
Полученные данные анализов исследований показали, что, несмотря на все технические достижения в медицине, человеческий фактор остается незаменимым.
Американские специалисты из Мичиганского университета провели несколько исследований в 9 странах. Ученые выяснили, что, невзирая на систему здравоохранения каждой отдельно взятой страны, существует некая связь между снижением смертности и непрерывным наблюдением у одного и того же медика.
Полученные данные анализов исследований показали, что, несмотря на все технические достижения в медицине, человеческий фактор остается незаменимым.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:08