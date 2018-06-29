Ученые: наблюдения у одного и того же врача снизит риск преждевременной старости

Американские специалисты из Мичиганского университета провели несколько исследований в 9 странах. Ученые выяснили, что, невзирая на систему здравоохранения каждой отдельно взятой страны, существует некая связь между снижением смертности и непрерывным наблюдением у одного и того же медика.Полученные данные анализов исследований показали, что, несмотря на все технические достижения в медицине, человеческий фактор остается незаменимым.