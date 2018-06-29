Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж за Алексея Учителя

Глядя на своих подруг, у которых походы в ЗАГС заканчивались «печальным концом», Юлия Пересильд не спешит выходить замуж за Алексея Учителя, несмотря на то, что они воспитывают двух дочерей. С тех пор, как Юлия Пересильд и Алексей Учитель признали свои отношения, прошло несколько лет.Долгое время поклонники считали, что узаконивать отношения не желает режиссёр. Однако в одном из интервью Юлия Пересильд рассказала, что у неё сложились негативные отношения к браку. Актриса неоднократно наблюдала, как её подруги выходили замуж, после чего у них с супругами портились отношения, поэтому она считает необязательным штамп в паспорте.Сейчас Юлия Пересильд всё своё свободное время посвящает воспитанию дочерей. Актриса не исключает, что в будущем её позиция относительно брака может измениться, а пока она предпочитает оставить всё как есть.