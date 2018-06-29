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Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж за Алексея Учителя

Известная актриса Юлия Пересильд рассказала, почему не хочет узаконивать отношения с режиссёром Алексеем Учителем. Она призналась, что вполне счастлива без штампа в паспорте.

Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж за Алексея Учителя


Глядя на своих подруг, у которых походы в ЗАГС заканчивались «печальным концом», Юлия Пересильд не спешит выходить замуж за Алексея Учителя, несмотря на то, что они воспитывают двух дочерей. С тех пор, как Юлия Пересильд и Алексей Учитель признали свои отношения, прошло несколько лет.

Долгое время поклонники считали, что узаконивать отношения не желает режиссёр. Однако в одном из интервью Юлия Пересильд рассказала, что у неё сложились негативные отношения к браку. Актриса неоднократно наблюдала, как её подруги выходили замуж, после чего у них с супругами портились отношения, поэтому она считает необязательным штамп в паспорте.

Сейчас Юлия Пересильд всё своё свободное время посвящает воспитанию дочерей. Актриса не исключает, что в будущем её позиция относительно брака может измениться, а пока она предпочитает оставить всё как есть.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:38
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