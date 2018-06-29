В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size

Теперь модно не стесняться своего тела и любить его каким-бы оно ни было, сейчас это называется бодипозитив. Стоит отметить, что Ксения Собчак это движение не поддерживает, считая, что за ним стоит обыкновенная лень. Однако известные модели plus-size спортом занимаются, делая это для поддержания здоровья, а не для соответствия чьим-то меркам.30-летняя американская модель Эшли Грэм. Появлялась на обложках таких модных журналов, как: Vogue, Elle UK, Harper’s Bazaar и т.д.29-летняя модель Дженни Ранк. Одна из первых, кто смог добиться успеха на подиуме.Маркита Принг – обладательница пышных форм, подписала свой первый контракт с Ford в 2009 году, в возрасте 19 лет.Тесс Холидей – самая полная модель в мире. В возрасте 32 года она весит 155 кг.Российская модель Катя Жаркова, родом из Белоруссии. В 2009 году выиграла конкурс моделей размера plus-size «Сладкая женщина».