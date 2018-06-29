АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size

В 90-х годах прошлого столетия сложно было себе представить девушку с нестандартной внешностью на подиуме. Тогда очень популярными были девушки с параметрами 90Х60Х90. Избыточный вес ставил крест на карьере модели, а целлюлит и растяжки считались чем-то постыдным и тщательно ретушировались. Недавно СМИ представили подборку 5 самых популярных моделей plus-size.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


Теперь модно не стесняться своего тела и любить его каким-бы оно ни было, сейчас это называется бодипозитив. Стоит отметить, что Ксения Собчак это движение не поддерживает, считая, что за ним стоит обыкновенная лень. Однако известные модели plus-size спортом занимаются, делая это для поддержания здоровья, а не для соответствия чьим-то меркам.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


30-летняя американская модель Эшли Грэм. Появлялась на обложках таких модных журналов, как: Vogue, Elle UK, Harper’s Bazaar и т.д.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


29-летняя модель Дженни Ранк. Одна из первых, кто смог добиться успеха на подиуме.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


Маркита Принг – обладательница пышных форм, подписала свой первый контракт с Ford в 2009 году, в возрасте 19 лет.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


Тесс Холидей – самая полная модель в мире. В возрасте 32 года она весит 155 кг.

В Сети появились фото 5 популярных моделей plus-size


Российская модель Катя Жаркова, родом из Белоруссии. В 2009 году выиграла конкурс моделей размера plus-size «Сладкая женщина».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно
В Танзании обнаружены древние изображения комет
Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц
Ученые: Континентальные микробы помогли засеять
Ученые: наблюдения у одного и того же врача
Александра Шева растолстела так, что ее талия
Российская компания представила мощный игровой
Исследователи применили вычислительную мощность
Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера
Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле
Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж
В Сети появились фото 5 популярных моделей
Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с
Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей
Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы
Викторию Боню на новом снимке заподозрили в
Настя Каменских пополнела на несколько килограмм
На Крымском мосту наблюдается рост потока авто
Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии
Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим
Вблизи российского водохранилища была обнаружена
Просмотреть все новости