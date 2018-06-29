В США радиолюбители перехватили приказ про запуск термоядерных ракет

Иностранные массмедиа передают, что сигнал адресован был бомбардировщику-ракетоносцу версии B-52 Stratofortress. Отмечается, что подобные передачи в военные периоды истории, предусмотрены, как правило, при инициировании масштабного нападения, которое предполагает использование ядерного оружия. Военнослужащие после получения данного сообщения обязуются произвести запуск нескольких десятков современных крылатых ракет типа AGM-86 ALCM по заданным целям. Данные ракеты оснащаются термоядерными боеголовками.СМИ передают, что перехваченный сигнал озвучили во время проведения учений, где задействованы B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, E-6 Mercury. Такого рода мероприятия являются ориентированными на “запугивание” врагов Соединённых Штатов и демонстрацию им полной готовности по доставлению термоядерных боеголовок.