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В США радиолюбители перехватили приказ про запуск термоядерных ракет

Радиолюбители из США смогли перехватить приказ касательно проведения запуска термоядерных ракет. Данный сигнал зафиксировали в ночь на двадцать седьмое июня в рамках западного побережья.

В США радиолюбители перехватили приказ про запуск термоядерных ракет


Иностранные массмедиа передают, что сигнал адресован был бомбардировщику-ракетоносцу версии B-52 Stratofortress. Отмечается, что подобные передачи в военные периоды истории, предусмотрены, как правило, при инициировании масштабного нападения, которое предполагает использование ядерного оружия. Военнослужащие после получения данного сообщения обязуются произвести запуск нескольких десятков современных крылатых ракет типа AGM-86 ALCM по заданным целям. Данные ракеты оснащаются термоядерными боеголовками.

СМИ передают, что перехваченный сигнал озвучили во время проведения учений, где задействованы B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, E-6 Mercury. Такого рода мероприятия являются ориентированными на “запугивание” врагов Соединённых Штатов и демонстрацию им полной готовности по доставлению термоядерных боеголовок.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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