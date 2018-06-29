Ученые нашли новый более блестящий вид золота

По словам специалистов, рядом с залежами данного золота нашли соляные кристаллы. Они могли отразиться на чистоте золота, а также отсутствии большого количества примесей. В свою очередь материал отличается яркой расцветкой с глянцевым покрытием, которое не снимается даже в случае обработки и переплавки.Специалисты отмечают, что выявление нового типа золота может отразиться в итоге на стоимости металла в рамках мирового рынка. Этот металл обладает высокой электрической проводимостью, вследствие чего может применяться в электронике. На сегодняшний день имеется несколько десятков грамм данного материала. По словам специалистов, они планируют создать методику производства нового золота непосредственно в лабораторных условиях.