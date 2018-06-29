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Ученые нашли новый более блестящий вид золота

Ученые Великобритании обнаружили новый вид золота, отличающийся от известных типов ярко выраженным цветом, а также сильным блеском. Специалисты отмечают, что руда металла располагается на большой глубине, вследствие чего его добыча в итоге может быть проблематичной.

Ученые нашли новый более блестящий вид золота


По словам специалистов, рядом с залежами данного золота нашли соляные кристаллы. Они могли отразиться на чистоте золота, а также отсутствии большого количества примесей. В свою очередь материал отличается яркой расцветкой с глянцевым покрытием, которое не снимается даже в случае обработки и переплавки.

Специалисты отмечают, что выявление нового типа золота может отразиться в итоге на стоимости металла в рамках мирового рынка. Этот металл обладает высокой электрической проводимостью, вследствие чего может применяться в электронике. На сегодняшний день имеется несколько десятков грамм данного материала. По словам специалистов, они планируют создать методику производства нового золота непосредственно в лабораторных условиях.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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