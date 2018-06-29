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Китайские «умные ракеты» смогут себя самостоятельно чинить и назначать цели

Китайские инженеры намерены создать "умную ракету", способную самостоятельно ремонтировать себя в процессе полета, а также задавать себе новые цели. Ракета способна проводить анализ внешних факторов, делая выводы и меняя расчеты полета во время своего перемещения, пишет портал China Daily.

Китайские «умные ракеты» смогут себя самостоятельно чинить и назначать цели


Ракета будет оснащена многоразовой системой электрообеспечения, которая способна включаться и отключаться по мере необходимости. Ракета должна уметь выходить на заданную орбиту, однако если будут обнаружены серьезные неисправности (без угрозы взрыва) аппарат должен вывести себя на иную орбиту с последующим возвращением на базу. Впрочем, столь высокий уровень технологических решений может быть реализован на практике в отдаленной перспективе.

Одновременно запуск подобной установки должен быть гораздо дешевле, отмечают авторы разработки. Современные ракеты в случае поломок двигателя падают на землю или взрываются.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 21:40
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