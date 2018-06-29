Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками

Диана Шурыгина, о которой практически все забыли в последнее время, на данный момент старается угнаться за ускользающим хайпом. На своём стройном теле девушка сделала татуировки, чтобы завлекать поклонников. На этот раз она опубликовала фотографию, где запечатлела себя в коротких шортах с подвязанной футболкой. Снимок с обнажённой талией Дианы Шурыгиной, на самом деле привлёк впечатляющее количество поклонников.Своим подписчикам в Instagram Диана Шурыгина пообещала: «СКОРО ПОСТ ПРО ТАТУ. Ставьте кто хочет пост!». В комментариях к данной фотографии все подписчики поставили свои плюсы, а некоторые из них поставили по несколько плюсов, чтобы Диана именно их заметила. Также в комментариях подписчики девушки отметили стройность её фигуры.Стоит напомнить, что история скандальной красавицы не оставила равнодушным ни одного человека, как в России, так и в других странах.