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Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками

Диана Шурыгина выложила в Instagram фотографию с обнажённой фигурой, на которой изображена татуировка. Данная фотография за час набрала более 11 000 лайков.

Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками


Диана Шурыгина, о которой практически все забыли в последнее время, на данный момент старается угнаться за ускользающим хайпом. На своём стройном теле девушка сделала татуировки, чтобы завлекать поклонников. На этот раз она опубликовала фотографию, где запечатлела себя в коротких шортах с подвязанной футболкой. Снимок с обнажённой талией Дианы Шурыгиной, на самом деле привлёк впечатляющее количество поклонников.

Своим подписчикам в Instagram Диана Шурыгина пообещала: «СКОРО ПОСТ ПРО ТАТУ. Ставьте кто хочет пост!». В комментариях к данной фотографии все подписчики поставили свои плюсы, а некоторые из них поставили по несколько плюсов, чтобы Диана именно их заметила. Также в комментариях подписчики девушки отметили стройность её фигуры.

Стоит напомнить, что история скандальной красавицы не оставила равнодушным ни одного человека, как в России, так и в других странах.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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