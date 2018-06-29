АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера Рассела Кроу за потасовку

54-летний голливудский актер Рассел Кроу оказался в центре большого скандала. Исполнительница Азилия Бэнкс собирается нанять адвоката, чтобы подать в суд на кинозвезду. Певица намерена отправить Кроу за решетку за драку, которая состоялась между ними в 2016 году. По словам Бэнкс, из-за этой потасовки ее карьера пошла под откос.

Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера Рассела Кроу за потасовку


Стало известно, что в 2016 году певица встретилась с актером на его вечеринке. В ходе увеселительного мероприятия между ними завязалась ссора, в которой Рассел назвал артистку «ниггершей», а также пытался ее удушить. Все закончилось тем, что Кроу выгнал Азилию из номера, при этом плюнув в нее. Эту сцену наблюдали и другие мужчины, но вступиться за Бэнкс не пожелали.

Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера Рассела Кроу за потасовку


Однако же версия актера отличается от показаний певицы. По словам кинодеятеля и очевидцев, Азилия явилась без приглашения и стала критиковать музыку. Потом сказала, что ей вовсе неинтересно среди «скучных белых мужланов». Совершенно при этом спокойный Рассел, по словам очевидцев, взял 160-метровую Бэнкс и просто вынес за дверь.

Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера Рассела Кроу за потасовку


Как было на самом деле - пока неизвестно, но известный своим пылким характером Кроу вряд ли так спокойно смог отреагировать на поведение девушки. Как-то раз он уже затеял драку с продюсером Эриком Уотсоном, а также избил служащего отеля в Нью-Йорке.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно
В Танзании обнаружены древние изображения комет
Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц
Ученые: Континентальные микробы помогли засеять
Ученые: наблюдения у одного и того же врача
Александра Шева растолстела так, что ее талия
Российская компания представила мощный игровой
Исследователи применили вычислительную мощность
Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера
Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле
Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж
В Сети появились фото 5 популярных моделей
Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с
Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей
Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы
Викторию Боню на новом снимке заподозрили в
Настя Каменских пополнела на несколько килограмм
На Крымском мосту наблюдается рост потока авто
Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии
Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим
Вблизи российского водохранилища была обнаружена
Просмотреть все новости