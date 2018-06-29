Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера Рассела Кроу за потасовку

Стало известно, что в 2016 году певица встретилась с актером на его вечеринке. В ходе увеселительного мероприятия между ними завязалась ссора, в которой Рассел назвал артистку «ниггершей», а также пытался ее удушить. Все закончилось тем, что Кроу выгнал Азилию из номера, при этом плюнув в нее. Эту сцену наблюдали и другие мужчины, но вступиться за Бэнкс не пожелали.Однако же версия актера отличается от показаний певицы. По словам кинодеятеля и очевидцев, Азилия явилась без приглашения и стала критиковать музыку. Потом сказала, что ей вовсе неинтересно среди «скучных белых мужланов». Совершенно при этом спокойный Рассел, по словам очевидцев, взял 160-метровую Бэнкс и просто вынес за дверь.Как было на самом деле - пока неизвестно, но известный своим пылким характером Кроу вряд ли так спокойно смог отреагировать на поведение девушки. Как-то раз он уже затеял драку с продюсером Эриком Уотсоном, а также избил служащего отеля в Нью-Йорке.