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В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе Toyota C-HR

На российский рынок с 1 июля выходит новая купеобразная версия кроссовера Toyota C-HR, размещающаяся в модельном ряду марки на ступень ниже версии RAV4. На новинку за неполный месяц поступило более двухсот заказов.

В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе Toyota C-HR


Новый Toyota C-HR российским автолюбителям предложат в трёх вариациях исполнения: Cool, Hot, Ride. Авто в начальной комплектации Ride под капот получило 1,2-литровый турбомотор, сочетающийся с 6-диапазонной МКПП, передним приводом. Машина сейчас расценивается в 1,299 рублей. Список оснащения этой версии включает аудиосистему, передние подушки безопасности, светодиодные ДХО, датчик света, кондиционер и многое другое. Версия Hot за 1,67 млн руб предлагается с двухлитровым «атмосферником», а также вариатором. Авто отличается наличием легкосплавных дисков, зимнего пакета, климат-контроля на 2 зоны, датчика дождя, мультимедийного комплекса с восьмидюймовым экраном и т.п.

Топовая вариация Cool стоит 2,083 млн руб. Кроссовер оснащается 1,2-литровым турбомотором. Авто имеет полный привод, кожаный салон, полностью светодиодные фары, бесключевой доступ в салон, ряд систем безопасности. Эта версия является доступной в двухцветном окрасе.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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