Поклонники уверены, что Ольгу Бузову поддерживает тайный покровитель

Пользователям Сети стало известно о теневом продюсере Ольги Бузовой, который вкладывает огромные средства в поддержание эпохи имени ее. Многие фанаты теледивы не раз интересовались, каким образом она смогла из участницы телестройки в один момент стать лицом российской эстрады, покоряя музыкальный Олимп своими треками.Подписчиков Ольги смутило, что буквально за год творческой работы Бузовой на сцене, она смогла заработать на открытие собственного ресторана в центре Москвы. Презентация собственной криптовалюты Ольги и вовсе убедило критиков в том, что за звездой «Дома-2» стоит некий теневой покровитель, тратящий миллионы на её раскрутку.Эксперты шоу-бизнеса заявили, что для поддержки такой популярности Ольга должна тратить огромные средства ежедневно. Покровителем теледивы до недавнего времени считался сам Филипп Киркоров, однако, в последнее время поиски тайного продюсера Ольги снова зашли в тупик, ведь король отечественной эстрады подустал от выходок телеведущей и теперь старается держать ее на расстоянии.