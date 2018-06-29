АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Поклонники уверены, что Ольгу Бузову поддерживает тайный покровитель

Фанаты получили объяснение столь резкого взлёта популярности известной певицы и ведущей «Дома-2».

Поклонники уверены, что Ольгу Бузову поддерживает тайный покровитель

Пользователям Сети стало известно о теневом продюсере Ольги Бузовой, который вкладывает огромные средства в поддержание эпохи имени ее. Многие фанаты теледивы не раз интересовались, каким образом она смогла из участницы телестройки в один момент стать лицом российской эстрады, покоряя музыкальный Олимп своими треками.

Подписчиков Ольги смутило, что буквально за год творческой работы Бузовой на сцене, она смогла заработать на открытие собственного ресторана в центре Москвы. Презентация собственной криптовалюты Ольги и вовсе убедило критиков в том, что за звездой «Дома-2» стоит некий теневой покровитель, тратящий миллионы на её раскрутку.

Эксперты шоу-бизнеса заявили, что для поддержки такой популярности Ольга должна тратить огромные средства ежедневно. Покровителем теледивы до недавнего времени считался сам Филипп Киркоров, однако, в последнее время поиски тайного продюсера Ольги снова зашли в тупик, ведь король отечественной эстрады подустал от выходок телеведущей и теперь старается держать ее на расстоянии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вблизи российского водохранилища была обнаружена
Ольга Бузова попросила прощения за отмену
Apple получила патент на разработку «умной»
Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» будет
Ученые вычислили лучшие кандидаты на обитание
Звезда Дома-2 Элина Камирен до сих пор сексуальна
Ирина Пинчук готова дать шанс Артему Сороке в
Twitter и Facebook реализовали запуск сервиса для
Гиганские строительные принтеры начали
Новый паркетник Lincoln Nautilus 2019 оценили в
Алиана Устиненко и Александр Гобозов почти
Уфологи на конференции в США показали уникальное
Пользователи Instagram заметили, что в последнее
Поклонники уверены, что Ольгу Бузову поддерживает
"Заряженная" версия SEAT Leon Cupra сразился с
После признания в эскорте Дарья Друзьяк покинула
"Пуговка" вызвала негодование пользователей
Наталья Штурм просит подписчиков сказать приятные
Друг Шурыгиной признался, что ребенок Дианы может
Дочь Иосифа Пригожина стала бизнес-леди и
Пьяные танцы Кати Варнавы насмешили фанатов
Российский рынок люксовых авто в мае вырос на 6%
У 75-летнего пенсионера в гараже нашли
В соцсети обсуждают воссоединение Абрамовича с
Сбербанк внедрил возможность предоставления
Жители Новой Москвы посетили святые места при
Растолстевшего брата Сергея Пынзаря сравнили с
Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с
Астрофизики: Долины на Марсе сформировали
На ЧМ-2018 выдано 1,5 млн паспортов болельщика
Просмотреть все новости