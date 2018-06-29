Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом

Кэти и Джейми встречаются с 2013 года. Фанаты четы уверены, что влюбленные все это время скрывали свои отношения от общественности, чтобы не сглазить. Но в последнее время в СМИ все чаще можно встретить иную версию: будто бы, подавая документы на развод, голливудский актер Том Круз поставил своей, тогда еще, супруге Кэти одно условие, в соответствии с которым она не может встречаться с мужчинами на протяжении пяти лет.Стоит напомнить, что Холмс была женой Тома Круза с 2006 года. За полгода до свадьбы у них родилась дочь Сури. Но уже через шесть лет супружеской жизни они подали на развод. По некоторым данным, Кэти не выдержала давления супруга, который является приверженцем церкви саентологии.