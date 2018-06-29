АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом

Еще вчера в просторах западных СМИ «гуляла» информация о том, что актриса Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались. Однако уже сегодня появилось подтверждение о том, что у пары все в порядке.

Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом


Кэти и Джейми встречаются с 2013 года. Фанаты четы уверены, что влюбленные все это время скрывали свои отношения от общественности, чтобы не сглазить. Но в последнее время в СМИ все чаще можно встретить иную версию: будто бы, подавая документы на развод, голливудский актер Том Круз поставил своей, тогда еще, супруге Кэти одно условие, в соответствии с которым она не может встречаться с мужчинами на протяжении пяти лет.

Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом


Стоит напомнить, что Холмс была женой Тома Круза с 2006 года. За полгода до свадьбы у них родилась дочь Сури. Но уже через шесть лет супружеской жизни они подали на развод. По некоторым данным, Кэти не выдержала давления супруга, который является приверженцем церкви саентологии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
В паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно
В Танзании обнаружены древние изображения комет
Система видеоповторов на ЧМ-2018: Всё решает
Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц
Ученые: Континентальные микробы помогли засеять
Ученые: наблюдения у одного и того же врача
Александра Шева растолстела так, что ее талия
Российская компания представила мощный игровой
Исследователи применили вычислительную мощность
Певица Азилия Бэнкс подает в суд на актера
Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле
Диана Шурыгина завлекает поклонников татуировками
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж
В Сети появились фото 5 популярных моделей
Кэти Холмс опровергла слухи о расставании с
Ольга Рапунцель показала фотографию с подросшей
Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы
Викторию Боню на новом снимке заподозрили в
Настя Каменских пополнела на несколько килограмм
На Крымском мосту наблюдается рост потока авто
Олег Навальный вышел из Нарышкинской колонии
Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим
Вблизи российского водохранилища была обнаружена
Просмотреть все новости