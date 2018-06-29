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Пользователи Instagram заметили, что в последнее время Ксения Собчак одевается как «колхозница»

Не секрет, что многие пользователи социальной сети Instagram сидят на странице у экс-ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Собчак за тем, чтобы вылить на нее очередную порцию грязи, полностью раскритиковав ее внешний вид или наряд.

И на этот раз девушке досталось из-за совместного фото с Юлианой Сергеенко, сделанного вовремя завтрака в одном из дорогих столичных ресторанов. На нем она предстала в черном легком сарафане в пол с рюшами на поясе и мелким цветочным принтом. А дополнили ее образ солнцезащитные очки и черный широкий пояс, подчеркивающий линию талии.

Пользователи Instagram заметили, что в последнее время Ксения Собчак одевается как «колхозница»


В итоге недоброжелатели сначала накинулись на теледиву за очки в помещении, потом за приоткрытый рот, а в завершении и вовсе назвали ее «колхозницей», видимо из-за неудачно подобранного платья.

Стоит отметить, что среди них также были и те, кто вновь поднял тему возможной беременности Ксении. По их мнению, в последнее время она носит платья исключительно свободного кроя и практически не ходит на каблуках.

Пользователи Instagram заметили, что в последнее время Ксения Собчак одевается как «колхозница»


Поклонников в комментариях тоже было немало. Они заступились за Собчак, отметили, что выглядит она просто превосходно и порекомендовали ей не обращать внимание на озлобленных хейтеров.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:07
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