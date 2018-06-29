Пользователи Instagram заметили, что в последнее время Ксения Собчак одевается как «колхозница»

И на этот раз девушке досталось из-за совместного фото с Юлианой Сергеенко, сделанного вовремя завтрака в одном из дорогих столичных ресторанов. На нем она предстала в черном легком сарафане в пол с рюшами на поясе и мелким цветочным принтом. А дополнили ее образ солнцезащитные очки и черный широкий пояс, подчеркивающий линию талии.В итоге недоброжелатели сначала накинулись на теледиву за очки в помещении, потом за приоткрытый рот, а в завершении и вовсе назвали ее «колхозницей», видимо из-за неудачно подобранного платья.Стоит отметить, что среди них также были и те, кто вновь поднял тему возможной беременности Ксении. По их мнению, в последнее время она носит платья исключительно свободного кроя и практически не ходит на каблуках.Поклонников в комментариях тоже было немало. Они заступились за Собчак, отметили, что выглядит она просто превосходно и порекомендовали ей не обращать внимание на озлобленных хейтеров.