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Настя Каменских пополнела на несколько килограмм из-за неудачного наряда

Из-за неудачного наряда Настя Каменских пополнела сразу на несколько килограмм. Певица выложила в instagram фотографию, где она запечатлена в платье, которое скрывает фигуру и совсем не подходит к летнему сезону.

Настя Каменских пополнела на несколько килограмм из-за неудачного наряда


Новый наряд Анастасии Каменских вызвал у пользователей сети удивление и бурю критики. В коротком платье в полоску певица выглядит так, будто набрала несколько лишних килограммов. Дополняет образ чёрный пояс с крупной бляхой и большие серьги-кольца.

В комментариях к данной фотографии пользователи отметили, что длинные широкие рукава напоминают наряд из бабушкиного сундука. Однако Настю критикующие комментарии не затронули, она продолжает примерять образ «испанской чики».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:23
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