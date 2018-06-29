Настя Каменских пополнела на несколько килограмм из-за неудачного наряда

Новый наряд Анастасии Каменских вызвал у пользователей сети удивление и бурю критики. В коротком платье в полоску певица выглядит так, будто набрала несколько лишних килограммов. Дополняет образ чёрный пояс с крупной бляхой и большие серьги-кольца.В комментариях к данной фотографии пользователи отметили, что длинные широкие рукава напоминают наряд из бабушкиного сундука. Однако Настю критикующие комментарии не затронули, она продолжает примерять образ «испанской чики».