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Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились до 2019 модельного года

Компания Honda планирует вскоре начать реализации обновлённых версий Pilot, а также HR-V 2019 на территории США. Авто от предшественников отличаются «посвежевшей» внешностью, а также расширенным перечнем опций.

Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились до 2019 модельного года


В отличие от дорестайлинговых вариаций обновлённые Pilot, а также HR-V получили пересмотренную решётку радиатора, модифицированные бампера, другую головную оптику, другие воздухозаборники, новый рисунок матриц LED задних фар. В свою очередь список оснащения кроссоверов дополнен мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, системой экстренного торможения, «умным» круиз-контролем с мониторингом дорожных знаков.

Трёхрядная Honda Pilot получит опцию CabinTalk, за счёт которой водитель говорить может с задними пассажирами. В авто установлен 3,5-литровый V6 на 280 л.с. Трансмиссией является 9-диапазонный автомат. Кроссовер Honda HR-V получил атмосферный 1,8-литровый мотор на 141 л.с. Он сочетается с надёжным модернизированным вариатором CVT. Для покупки обновлённые кроссоверы будут доступны в июле. Расценки авто пока неизвестны.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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