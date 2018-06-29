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Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в инопланетную базу

Уфологи обнаружили базу пришельцев на безымянной горе в северной части Луны, на видимой ее стороне.

Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в инопланетную базу


В северной части земного спутника, на месте расположения ударного кратера Арата, виртуальные исследователи обнаружили вход в инопланетную базу. Безымянная гора заинтересовала исследователей тем, что с одной ее стороны заметны следы раскопок. А на вершине горы можно заметить и вовсе нечто более таинственное: сооружение в виде квадрата, которое напоминает люк или же вход в базу пришельцев.

Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в инопланетную базу




Уфологи рассказали, что заметили на одной из сторон четырехугольника два выступа, которые, по их мнению, могут служить либо подпорками сооружения, либо устройством для подъема люка. Словом, это могут быть обычные петли на обычной постройке для доступа к подземным тоннелям, какие мы привыкли видеть в нашей жизни.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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