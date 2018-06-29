Гиганские строительные принтеры начали производить в Ярославле

Уже есть первые заказчик, представленный одной из компаний Индии, которая будет использовать оборудование для организации строительства высокоэтажных жилых микрорайонов, высотой до 10-ти этажей. Строительство планируется на территории восточных и южных штатов Индии. По предварительным данным, принтер уже осенью прибудет в Индию, так же после в Индию вылетит команда инженеров, для организации пусконаладочных работ и обучения персонала. Информация из официальных сообщений пресс-службы компании.Производит компания «АМТ-СПЕЦАВИА» так же периферию и комплектующие для принтеров. В частности, новые модели требуют совершенствования и разработки станции приготовления и подачи бетона, для увеличения производительности и скорости экструзии. Так же, в базовую комплектацию, кроме станции для подачи смеси, включена мойка высокого давления, обслуживающая оборудование, а так же компьютер управления, на который устанавливается лицензионное ПО.Представленные новые модели, входящие в пятую серию, по существу являются строительными принтерами более продвинутого, следующего поколения, сообщает генеральный директор ГК «АМТ-СПЕЦАВИА». Это решение в направлении, связанным с многоэтажным строительством. Это высокопроизводительные принтеры АМТ S-300 и S-500, позиционируемые, как оборудование с большими возможностями и соответствующей конкурентной ценой.